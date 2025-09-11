Emirates introduce il suo A350 sulla rotta per Hangzhou

Emirates introdurrà l’A350 sulla rotta giornaliera Dubai-Hangzhou, in Cina Continentale a partire dal 26 ottobre di quest’anno. A soli tre mesi dal volo inaugurale, l’arrivo del nuovo aeromobile conferma l’impegno costante della compagnia nel continuare a garantire un’esperienza di viaggio d’eccellenza.

L’A350 di Emirates opererà sul volo EK310, in partenza dall’Aeroporto Internazionale di Dubai alle 4:15 con arrivo a Hangzhou alle 16. Il volo di ritorno, EK311, decollerà da Hangzhou alle 00:10 con arrivo a Dubai alle 6:10 (tutti gli orari sono locali).

“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo investito significativamente nelle nostre operazioni verso la Cina continentale, ottenendo un impatto concreto grazie al lancio di nuove destinazioni e all’introduzione di un’esperienza di volo ancora più confortevole con i nostri prodotti più recenti. Portare l’A350 a Hangzhou rappresenta il naturale proseguimento di questo percorso: vogliamo offrire ai cieli della Cina il meglio dell’esperienza Emirates. L’A350 è un’aggiunta entusiasmante alla nostra flotta che infonde nuova energia alle nostre operazioni nel Paese. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri di Hangzhou a bordo del nuovo A350 di Emirates”, ha detto Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer di Emirates.

L’A350 è il primo nuovo modello di aeromobile a entrare nella flotta Emirates dal 2008, affiancando i Boeing 777 e gli A380 già operativi anche verso la Cina continentale. Dotato di interni di ultima generazione firmati Emirates, l’A350 di Emirates offre cabine raffinate e spaziose, caratterizzate da soffitti più alti, corridoi più ampi e un design pensato interamente per il comfort dei passeggeri. Tecnologia intuitiva e un sistema di intrattenimento di bordo rivoluzionario completano l’esperienza, rendendo ogni viaggio ancora più piacevole.

Grazie all’introduzione dell’A350, anche ad Hangzhou viene introdotta la Premium Economy, ampliando l’offerta premium di Emirates da e per la città. Questa nuova classe rende l’esperienza di viaggio di alto livello accessibile a un pubblico più ampio, con poltrone in pelle reclinabili dotate di poggiagambe, poggiapiedi e poggiatesta regolabili, prese di ricarica individuali, tavolino laterale, schermo TV da 13,3 pollici, cuscini e coperte extra large, kit di cortesia su alcune rotte e l’esclusiva etichetta di spumante Chandon Vintage Brut 2017, servita in esclusiva mondiale.

Configurato in tre classi, l’Emirates A350 offre un totale di 312 posti: 32 in Business Class di nuova generazione con layout 1-2-1, 21 in Premium Economy con configurazione 2-3-2 e 259 in Economy Class disposti in 3-3-3.