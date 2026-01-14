Emirates lancia il collegamento Dubai-Helsinki

Dal 1° ottobre 2026 Emirates aprirà il volo giornaliero tra Helsinki e Dubai, rafforzando la propria presenza nei Paesi nordici. Il nuovo servizio offrirà l’unico collegamento diretto tutto l’anno tra la Finlandia e gli Emirati Arabi Uniti, aprendo nuove opportunità di viaggio sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari. Il volo sarà operato con A350, il più recente aereo della flotta Emirates, portando in Finlandia le soluzioni più innovative della compagnia e la rinomata cabina Premium Economy fin dal primo volo.

Il volo Emirates EK167 partirà da Dubai alle 08:45, con arrivo a Helsinki alle 14:55. Il volo di ritorno EK168 decollerà da Helsinki alle 16:45, e atterrerà a Dubai alle 00:20 del giorno successivo. Gli orari sono stati studiati per garantire collegamenti comodi e veloci verso numerose destinazioni chiave in Est e Sud-Est Asiatico, tra cui Bangkok, Phuket, Bali, Kuala Lumpur, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Pechino, Shanghai, Singapore e Taipei. Il servizio assicura inoltre un’ampia connettività verso il Medio Oriente occidentale, importanti destinazioni dell’Oceano Indiano, città africane come Il Cairo, Città del Capo e Johannesburg, hub principali del Medio Oriente e del GCC – tra cui Damman, Riad, Muscat e Kuwait City – tutte le cinque città australiane della rete Emirates, e collegamenti da Auckland e Christchurch in Nuova Zelanda.

“La rotta Dubai-Helsinki rappresenta un’importante espansione della nostra rete globale – ha detto Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates – La rotta Helsinki-Dubai registra già un’ottima domanda, con numerosi passeggeri in transito dai nostri altri gateway nordici. Offrire un collegamento diretto tutto l’anno rappresenta quindi un passo naturale, garantendo viaggi diretti e nuove opzioni premium. Oltre a soddisfare la domanda esistente, questa nuova rotta può attrarre anche chi in passato ha scelto percorsi alternativi, ampliando il mercato e permettendo a un numero maggiore di persone di scoprire tutto ciò che queste destinazioni offrono. La Finlandia, tra le destinazioni più richieste al mondo, unisce innovazione, natura e cultura, aprendo nuove opportunità per turismo, commercio e affari con gli Emirati Arabi Uniti e non solo. Per rispondere al meglio alle esigenze dei viaggi a lungo raggio, impiegheremo l’A350, offrendo un’esperienza premium e il massimo comfort in tutte le classi di cabina. Ringraziamo il governo finlandese per la collaborazione e il supporto nell’istituzione di questa rotta e non vediamo l’ora di accogliere presto i nostri passeggeri a bordo”.

Il turismo resta un pilastro fondamentale dell’economia finlandese: secondo Visit Finland, negli ultimi anni il Paese ha accolto circa 5 milioni di turisti internazionali. La nuova rotta di Emirates offrirà collegamenti con oltre 150 destinazioni della rete globale, tra cui principali hub in Australia, Africa, Asia e Medio Oriente, rispondendo alla crescente domanda di viaggi comodi e senza interruzioni verso Helsinki.

Per l’ottavo anno consecutivo, la Finlandia è stata riconosciuta come il Paese più felice del mondo, uno spirito che si riflette nella capitale, Helsinki. La città unisce la vita urbana a un facile accesso alla natura, diventando una meta ideale sia per viaggi d’affari sia per turismo. Conosciuta come la patria della sauna, Helsinki offre un’autentica esperienza della cultura e del benessere finlandese. Dalla vivace scena del design e dalla ricca offerta culinaria fino ai laghi e alle foreste a pochi minuti dal centro, Helsinki ha qualcosa da offrire a ogni tipo di viaggiatore.