EVA Air ottiene per l’11° anno consecutivo la certificazione SKYTRAX
19 Maggio 2026, 10:50
EVA Air Boeing 787-10 Dreamliner, photographed over South Carolina on October 2, 2019 by Chad Slattery from Wolfe Air Ldearjet 25B.
EVA Air ha ottenuto la certificazione SKYTRAX come compagnia aerea a 5 stelle per l’11° anno consecutivo, riconfermando la propria posizione tra le migliori compagnie aeree al mondo. L’ultima valutazione mette in evidenza le prestazioni eccezionali di EVA Air in diversi ambiti, tra cui la sicurezza dei voli, la professionalità del personale di cabina, la pulizia degli aeromobili, i servizi offerti nella classe Business e la qualità delle bevande a bordo.
La compagnia aerea ha inoltre ottenuto ottimi punteggi per i servizi a terra, tra cui l’efficienza del check-in, le operazioni di trasferimento, la gestione dei bagagli e la funzionalità delle Lounge. Questo dimostra un forte impegno a garantire un servizio di alta qualità in ogni fase del viaggio dei passeggeri.
Oltre a questo riconoscimento, EVA Air, si è classificata per il tredicesimo anno consecutivo, all’ottavo posto nella classifica delle “Compagnie aeree più sicure al mondo” stilata da AirlineRatings.com, rafforzando ulteriormente la propria reputazione di eccellenza operativa.
Nell’ambito dei suoi continui sforzi volti a migliorare le connessioni all’interno della propria rete e l’esperienza dei passeggeri, il 26 giugno di quest’anno EVA Air lancerà una nuova rotta da Taipei a Washington D.C., con quattro voli settimanali dotati della classe Premium Economy di quarta generazione.