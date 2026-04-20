Al via roadshow di EVA Air per rafforzarsi sul territorio

EVA Air ha avviato un roadshow itinerante nelle principali città italiane, con l’obiettivo di promuovere il proprio volo giornaliero e consolidare la rete strategica di partner commerciali in Italia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con AVIAREPS, si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo del brand nel mercato italiano.

Il tour ha preso il via il 13 aprile a Torino e proseguirà nelle settimane successive con tappe a Mestre (Venezia), Bologna e Firenze. Ogni appuntamento è stato pensato per offrire momenti di confronto, aggiornamento e networking tra EVA Air e gli operatori locali del settore travel.

Le prossime date e le location del roadshow:

21 aprile – Mestre (Venezia) | Belstay Venezia Mestre

22 aprile – Bologna | SavHotel Aemilia

23 aprile – Firenze | The Social Hub Lavagnini

Ogni tappa segue un programma strutturato: accoglienza e registrazione dei partecipanti, seguita da una presentazione istituzionale di EVA Air con momenti interattivi (Kahoot e omaggi), e conclusa con un pranzo di networking. Un format dinamico, pensato per favorire il dialogo diretto tra il team EVA Air e i professionisti del settore.

“Il roadshow rappresenta un’importante opportunità per avvicinarci ai nostri partner italiani e raccontare direttamente le novità e le opportunità che EVA Air offre sul mercato. Siamo entusiasti di poter incontrare gli operatori del settore in città così diverse tra loro, ognuna con la sua identità unica”, ha detto Eric Hsueh, direttore Generale di EVA Air Italia.