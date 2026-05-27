EVA Air sponsor dell’iniziativa ‘Entra a Taiwan e ricevi una gift card’

Con il continuo aumento del traffico passeggeri in transito a Taipei, in particolare tra i viaggiatori che hanno voli in coincidenza tra Europa e Asia, EVA Air promuove la campagna ‘Enter Taiwan, Enjoy a Gift’ dell’Amministrazione del Turismo di Taiwan (TTA), valida fino al 31 ottobre 2026 (ora di Taiwan).

L’iniziativa è aperta ai passeggeri in possesso di passaporti non taiwanesi che abbiano biglietti aerei internazionali e uno scalo fino a 24 ore nell’Aeroporto Internazionale di Taipei Taoyuan.

I passeggeri idonei, in possesso di passaporto e carta d’imbarco per il volo in coincidenza, possono recarsi allo sportello del Servizio Turistico presso l’Aeroporto Internazionale di Taoyuan. Dopo aver compilato il modulo di registrazione disponibile sul sito web ufficiale, riceveranno un buono del valore di 600 NT$ (circa 16 €), spendibile presso i ristoranti, i negozi duty-free e i punti vendita aderenti all’iniziativa all’interno dell’aeroporto. L’elenco completo dei negozi partner è disponibile sul sito web.

Inoltre, per i passeggeri che volano con EVA Air in Business Class, è disponibile anche la Lounge “The Infinity” di proprietà di EVA Air all’interno dell’aeroporto di Taipei, completamente attrezzata con servizi, bar, ristorante e docce, perfetta per riposarsi, leggere e lavorare. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale di EVA AIR.

EVA Air, la principale compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, dal 16 gennaio 2026 opera voli giornalieri da Milano Malpensa a Taipei.