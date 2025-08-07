Ita affida menu di bordo a grandi chef e giovani talenti

Prosegue il viaggio attraverso i sapori di Ita Airways. Di stagione in stagione, diversi chef italiani di fama internazionale e giovani talenti si alternano infatti nella proposta enogastronomica di bordo. Ecco quindi che per tutta la stagione estiva a bordo della business class della compagnia sui voli intercontinentali in uscita dall’Italia viene servito il menu dello chef stellato Moreno Cedroni.

Da sempre curioso viaggiatore, Cedroni ha sperimentato sapori dal mondo per reinterpretare la cucina italiana con uno sguardo tutto suo, fatto di leggerezza e intuizione, trasformando la creatività in metodo e l’innovazione in stile.

Per Ita Airways lo chef Cedroni (due stelle Michelin) ha disegnato 4 ricette rappresentative della sua cucina, rispettosa del mare e dell’ambiente: “Polpo al vapore e cous cous”, come antipasto; “Matriciana di pesce”; “Filetto di spigola in guazzetto” e, per concludere, una “Mousse al cioccolato fondente”. Insomma, per passeggeri e buongustai, “il viaggio è servito”.