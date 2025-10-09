Ita Airways: 53 mete per la Winter e il diretto Roma-Mauritius

53 destinazioni, di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali e l’avvio dal 7 novembre 2025 del nuovo volo diretto Roma-Mauritius. Sono alcune delle novità annunciate a Rimini alla fiera internazionale del turismo TTG Travel Experience dal presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo e dall’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart.

Il nuovo volo diretto verso Mauritius sarà operato in notturna con l’Airbus A330neo della flotta di Ita Airways e avrà 2 frequenze settimanali, con partenza dall’hub di Roma Fiumicino il venerdì e la domenica. Riprenderà, inoltre, dal 19 dicembre 2025 il collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Malè (Maldive), con 1 volo giornaliero fino al 6 gennaio per passare poi a 3 frequenze settimanali ad eccezione di febbraio con 4 frequenze settimanali; la rotta sarà operata fino a coprire anche le festività pasquali del prossimo anno. Potenziati, inoltre, i voli su Bangkok (da 5 a 7 frequenze settimanali a partire dall’ 8 dicembre) e Buenos Aires (da 9 a 10 frequenze settimanali dal 16 dicembre al 9 gennaio).

Nei primi 9 mesi del 2025 Ita Airways ha trasportato 12,6 milioni di passeggeri, di cui 2 milioni sui collegamenti di lungo raggio, con un load factor medio dell’83,4% (+2,5 p.p. rispetto allo scorso anno). I ricavi passeggeri si attestano a 2,17 miliardi di euro (+4% rispetto al 2024).

“Questi primi nove mesi alla guida di Ita Airways sono stati una sfida entusiasmante, che affrontiamo con determinazione e spirito di squadra. – ha dichiarato Joerg Eberhart, ad di Ita Airways – I risultati raggiunti finora sono soddisfacenti, e il fatto che 12,6 milioni di passeggeri abbiano scelto Ita Airways per i loro viaggi conferma la fiducia dei nostri clienti e la solidità della nostra strategia”.