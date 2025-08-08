Ita Airways, a bordo Safety Briefing Card in braile

Ita Airways da oggi introduce su tutti gli aeromobili di nuova generazione della sua flotta la Safety Briefing Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti, realizzata in collaborazione con Enac e prodotta dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con il patrocinio del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Il progetto, presentato a novembre 2024 prende forma verso un viaggio aereo sempre più inclusivo e accessibile. La Safety Briefing Card di Ita Airways, a bordo degli Airbus A321 Neo, A320 Neo, A220-100, A220-300, A350-900, A330 Neo, è realizzata in braille, con figure tattili per i passeggeri non vedenti e caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti, e fornisce informazioni fondamentali su configurazione della cabina, uso delle cinture di sicurezza, posizioni di emergenza, utilizzo di salvagente e maschera per l’ossigeno, ubicazione dei posti a sedere.

“Mettere a disposizione dei passeggeri non vedenti e ipovedenti la Safety Briefing Card – ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma – frutto di un lavoro congiunto che ha avuto anche il patrocinio del ministro Alessandra Locatelli, rappresenta un ulteriore passo verso l’inclusione, l’accessibilità e l’autonomia di tutti i viaggiatori, pilastri fondamentali della propria visione per la mobilità del futuro. L’obiettivo è individuare le soluzioni più efficaci per agevolare il viaggio aereo di tutti i passeggeri, con particolare attenzione a quelli più fragili, affinché l’esperienza del volo possa essere vissuta in modo piacevole e sicuro e ogni viaggiatore, nessuno escluso, possa esercitare pienamente il diritto di volare in condizioni di pari opportunità”.

Per l’AD e DG di Ita Airways, Joerg Eberhart, “l’introduzione della Safety Briefing Card accessibile rappresenta un traguardo importante per la compagnia nel percorso verso un trasporto aereo sempre più inclusivo. Crediamo fortemente che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti, senza eccezioni. Con questa iniziativa, vogliamo non solo rispondere a una necessità concreta, ma anche promuovere una cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza e dell’attenzione alle persone. La nuova Safety Briefing Card incarna i principi del Manifesto di Sostenibilità della compagnia. Quella sostenibilità che, per Ita Airways, costituisce un pilastro della propria attività”.