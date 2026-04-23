Ita Airways annuncia volo Roma-Santo Domingo

Ita Airways opererà un nuovo volo stagionale diretto tra Roma Fiumicino e Santo Domingo nella prossima stagione invernale 2026-2027. Il nuovo volo verso la Repubblica Domenicana rappresenta una prima volta per Ita Airways in America Centrale, ed allo stesso tempo un ulteriore rafforzamento della propria presenza nel continente americano, già servita con voli diretti verso Stati Uniti, Canada, Brasile e Argentina.

Il nuovo collegamento sarà operativo dal 30 novembre 2026 con una frequenza settimanale, il lunedì, e vedrà una seconda frequenza settimanale, la domenica, dal 14 dicembre fino a fine marzo 2027. Per effettuare questo nuovo collegamento saranno impiegati aeromobili Airbus A330neo configurati in tre classi di viaggio, business, premium economy ed economy.

Dopo l’incremento di frequenze sui collegamenti per India e Thailandia per il mese di agosto, prosegue, quindi, anche nella prossima stagione winter la crescita di Ita Airways sul mercato intercontinentale, uno dei principali pilastri della strategia commerciale della compagnia, a cui si accompagnerà nei prossimi anni un incremento della flotta di lungo raggio.