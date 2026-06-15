Ita Airways e Maeci firmano partnership strategica

Ita Airways e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a sviluppare una partnership strategica per valorizzare il Sistema Italia, rafforzare l’attrattività del Paese e sostenere i flussi di traffico da e verso il territorio nazionale.

Il protocollo è stato firmato nel corso della Conferenza dei Consoli d’Italia nel mondo tenutasi alla Farnesina, alla presenza del presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, e del vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Gli ambiti principali di collaborazione, sono lo scambio di informazioni utili allo sviluppo di rotte e all’internazionalizzazione del sistema Paese (chiamata “diplomazia della crescita”), la possibilità di emettere tariffe agevolate per figure coinvolte in iniziative sportive internazionali (diplomazia dello sport), e la partecipazione congiunta a conferenze, forum, fiere ed eventi promozionali in Italia e all’estero.

Il Protocollo prevede inoltre la possibilità di definire tariffe agevolate anche per iniziative promosse dal Maeci, nonché la condivisione di studi, analisi e statistiche su trend di mercato, domanda internazionale, sostenibilità e formazione della forza lavoro. “Il trasporto aereo non rappresenta solamente un servizio, ma una vera e propria infrastruttura strategica a supporto della competitività del sistema produttivo nazionale – ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways -. La rete diplomatica italiana costituisce un presidio essenziale per accompagnare la compagnia e valorizzare la sua proiezione internazionale”.