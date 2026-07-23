Ita Airways e Aeroitalia, al via vendita voli interlinea

Ita Airways e Aeroitalia annunciano l’avvio della vendita dei voli interlinea, per un accordo esteso all’intero network e che coprirà la parte restante della Summer 26 e la Winter 26/27.

Ora – si legge in un comunicato stampa congiunto – sarà possibile prenotare itinerari integrati attraverso il sito web e tutti i canali di vendita di Ita Airways, beneficiando di molteplici collegamenti giornalieri tra la rete globale del vettore e le destinazioni servite da Aeroitalia in Sardegna (Cagliari, Alghero e Olbia), in Sicilia (Catania, Palermo e Comiso) oltre che Genova. Allo stesso tempo, attraverso inizialmente i canali di vendita indiretta di Aeroitalia, sarà possibile prenotare itinerari in connessione su destinazioni della rete domestica di Ita Airways, tra cui Bari, Brindisi, Torino, Venezia e Reggio Calabria.

Per Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, “la partnership con Aeroitalia si affianca ad altre collaborazioni già avviate con diversi vettori aerei e operatori ferroviari, nel solco della strategia giàavviata con l’obiettivo di sviluppare più connessioni capaci di alimentare il nostro network internazionale e intercontinentale”.

Secondo l’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri, questa partnership rappresenta “un passo rilevante nella crescita di Aeroitalia” e rientra pienamente “nella nostra strategia di sviluppo del network nazionale”.