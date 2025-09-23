ITA Airways partner di Travel Hashtag a New York

Travel Hashtag torna a New York per la sua terza edizione nella Grande Mela, portando in vetrina l’Italia più autentica. Il format itinerante, patrocinato da ENIT, prosegue così il suo tour mondiale dopo le tappe di Parigi, Londra, Dubai e Stoccolma, chiudendo nella metropoli statunitense il calendario internazionale 2025.

Presso il The Michelangelo di Manhattan, i principali buyer dell’area di New York incontreranno oggi, martedì 23 settembre, una selezione di operatori italiani del network Travel Hashtag, giunti appositamente negli USA per presentare le eccellenze del turismo e dell’ospitalità Made in Italy a uno dei mercati più strategici per l’incoming.

ITA Airways sarà al fianco di Travel Hashtag in occasione dell’evento di networking dedicato alla promozione dell’Italia, in programma a New York. La compagnia aerea italiana di riferimento continua a valorizzare le eccellenze italiane nel mondo, sviluppando la connettività verso l’Italia e promuovendo il Paese in collaborazione con gli operatori del settore turistico internazionale.

Tra i mercati esteri, gli Stati Uniti si confermano il più strategico per ITA Airways. Nella stagione estiva 2025, la compagnia ha rafforzato la propria presenza in Nord America con voli diretti da e per New York (JFK), Boston (BOS), Miami (MIA), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Washington D.C. (IAD) e Toronto (YYZ).

A supporto di questa crescita, il recente accordo di codeshare con United Airlines potenzia ulteriormente la connettività tra Italia e Stati Uniti, offrendo ai passeggeri ITA Airways maggiori opzioni di viaggio all’interno del network domestico americano. Un’iniziativa che conferma l’impegno della compagnia nello sviluppo dei collegamenti transatlantici e nella proposta di un’esperienza di viaggio premium su un mercato chiave per la sua strategia di espansione internazionale.

Accanto a ITA Airways, main partner dell’evento, figurano Frecciarossa, Serravalle Designer Outlet, Visit Cremona, Visit Emilia, Food Valley Travel & Leisure, Parma Incoming, Limolane, Naturalis Bio Resort & Spa, Master Explorer, Travel Before, Grotte di Castellana e Martulli Viaggi.