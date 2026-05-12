JetBlue arriva in Italia: al via nuovo collegamento Boston-Milano

JetBlue ha lanciato oggi il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), segnando il debutto della compagnia aerea in Italia. La nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la posizione della compagnia aerea come principale vettore leisure del New England, migliorando al contempo le connessioni per i clienti in viaggio sull’ampio network JetBlue.

“L’avvio del collegamento con Milano rappresenta una tappa importante per JetBlue e per la nostra continua crescita a Boston – ha detto Marty St. George, presidente di JetBlue – Essendo la nostra prima destinazione in Italia, Milano amplia ulteriormente la portata della nostra rete transatlantica e offre ai clienti, sia nel New England sia in tutto il nostro network, l’opportunità di provare il servizio unico di JetBlue attraverso l’Atlantico. Tutto questo si basa su un servizio eccezionale, un design accurato e un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

“Siamo lieti e orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento diretto JetBlue tra Boston e Milano Malpensa, scalo scelto dal vettore americano per il suo debutto sull’Italia, un volo che rafforza ulteriormente il network intercontinentale del nostro aeroporto e consolida il ruolo di Milano come porta d’accesso internazionale per il Nord Italia – ha commentato Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano – L’ingresso di JetBlue a Malpensa rappresenta un importante segnale di fiducia verso il mercato milanese e il potenziale dei flussi turistici e business tra Italia e Stati Uniti. Boston, oltre che una città affascinante da visitare, è una destinazione strategica, ricca di opportunità economiche, culturali e accademiche, e questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio con un’esperienza di qualità e collegamenti efficienti verso il network nordamericano della compagnia”.

I voli per Milano sono operati con aeromobili A321. Per festeggiare il lancio, sono disponibili tariffe promozionali limitate a tratta a partire da 399$ in classe Core, 649$ in classe EvenMore e 2.199$ in classe Mint per i viaggiatori in partenza da Boston, e a partire da 449€ in classe Core, 659€ in classe EvenMore e 1.799€ in classe Mint per i viaggiatori in partenza da Milano. Le tariffe sono disponibili per un periodo limitato al sito jetblue.com.

Operativo voli giornalieri stagionali tra Boston (BOS) e Milano (MXP) fino al 5 ottobre 2026