Rwandair, bene il debutto del volo Kigali-Zanzibar-Mombasa

Rwandair annuncia che il nuovo servizio Kigali-Zanzibar-Mombasa lanciato dalla compagnia sta già registrando un forte successo, a solo una settimana dai voli inaugurali che hanno collegato per la prima volta le tre destinazioni. La rotta, che ha segnato il ritorno di RwandAir a Mombasa e ha introdotto Zanzibar come nuova destinazione insulare, è operata quattro volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì,

il venerdì e la domenica.

Le operazioni inaugurali sono state celebrate con i tradizionali saluti con getti d’acqua, cerimonie di taglio del nastro e la partecipazione delle autorità aeronautiche, degli enti del turismo e dei funzionari governativi sia a Zanzibar che a Mombasa.

Dopo la prima settimana di attività, Fouad Caunhye, Chief Commercial Officer, ha commentato positivamente l’avvio: “Siamo incoraggiati dalla risposta iniziale dei viaggiatori su tutti e tre i punti della rotta. Questo servizio sta già dimostrando il suo potenziale a sostegno del turismo, dell’integrazione regionale e della mobilità senza soluzione di continuità in tutta l’Africa orientale”.

La nuova rotta rafforza i collegamenti tra i centri ricreativi costieri e la posizione centrale di Kigali come punto di transito regionale. I viaggiatori possono ora combinare più facilmente itinerari di lavoro e di piacere, mentre i partner turistici hanno accolto con favore l’aumento della capacità di trasporto sia a Zanzibar che a Mombasa.