Ryanair dice no ai cani: ci bastano gli umani

Niente cani a bordo dei voli Ryanair. Non usa mezzi termini l’amministratore delegato della compagnia aerea irlandese, Eddie Wilson, parlanco con l’agenzia di stampa Adnkronos.

La posizione di Ryanair arriva a poche settimane dal volo sperimentale del 23 settembre con cui Ita Airways ha trasportato per la prima volta due cani di stazza superiore ai 10 kg in cabina da Milano a Roma, aprendo a una nuova era per i viaggi “pet friendly” in Italia.

“Non portiamo i cani sugli aerei, è troppo complicato”, ha dichiarato Wilson. Il ceo ha mostrato comprensione per il legame tra i proprietari e i loro animali (“So che alcune persone amano i loro cani e farebbero qualsiasi cosa per loro”), ma ha subito dopo elencato le ragioni pratiche del rifiuto. “Dobbiamo tenere conto delle allergie e di tutti i tipi di problemi”, ha sottolineato, aggiungendo una considerazione sulla complessità burocratica: “Abbiamo già abbastanza problemi con i documenti per gli esseri umani, figuriamoci con quelli per i cani”. La sua dichiarazione si è conclusa con una battuta ironica che suona come una chiusura definitiva: “Quindi mi dispiace, Fido, non ti porteremo sui nostri voli”.

Intanto, comunque, anche Ita Airways, al di là del volo sperimentale e degli annunci politici, non ha ancora comunicato una data ufficiale per l’effettiva e piena operatività del servizio su tutte le rotte.