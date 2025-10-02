Ryanair resta prima in Italia: al via 5 nuove rotte da Milano

Con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 Ryanair “continua a registrare una crescita record in tutta Italia, dove continua ad essere la compagnia aerea numero 1”. Lo afferma l’amministratore delegato Eddie Wilson giunto a Milano per presentare l’offereta invernale, con 31 aerei di base a Orio al Serio (Bergamo) e Malpensa (Varese), operativi su 120 rotte, 5 in più rispetto all’analoga stagione precedente a Bratislava (Slovacchia), Goteborg (Svezia), Pescara, Varsavia (Polonia) e Plovdiv (Bulgaria).

Un’offerta invernale che per lo stesso Wilson è “da record” e conferma l’obiettivo della compagnia irlandese di “rafforzare la connettività a basso costo , sia internazionale sia nazionale” e di “favorire il turismo in entrata”.

“Questo importante investimento su Milano, pari a 3,1 miliardi di dollari (2,64 miliardi di euro), con l’obiettivo di raggiungere 19 milioni di passeggeri – argomenta Wilson – sostiene la nostra strategia di lungo termine di supportare la crescita degli aeroporti regionali italiani”.

Da qui il rinnovato appello del manager irlandese al governo italiano di “eliminare la tassa municipale in tutti gli aeroporti per stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro”. In caso di eliminazione della tassa Ryanair prevede di “aggiungere 40 aerei, pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari (3,4 miliardi di euro), con 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15mila nuovi posti di lavoro in Italia”.

Wilson ha anche ribadito per non esiste un volo diretto tra Milano e Roma perchè “se la connessione con il treno è frequente e veloce i viaggiatori fanno una scelta in base alla loro convenzienza”.