Si avvicina il Terzo Forum Internazionale del Turismo

Milano ospiterà il Terzo Forum Internazionale del Turismo, promosso dal Ministero del Turismo, il 23 e 24 gennaio 2026. “Quest’edizione si focalizzerà sul tema dell’undertourism – sottolinea il ministro Daniela Santanchè – con l’obiettivo di coinvolgere i sindaci dei piccoli comuni a vocazione turistica. Si discuteranno analisi e strategie per promuovere le destinazioni meno conosciute e favorire lo scambio di buone pratiche”.

Il forum, organizzato in collaborazione con Enit Spa, offrirà un ampio spazio di confronto sulla destagionalizzazione e sulla gestione dei flussi turistici. Saranno inoltre approfondite le strategie di promozione integrata tra le destinazioni consolidate e i territori in via di sviluppo.

Il dialogo vedrà il coinvolgimento di sindaci, operatori del settore, associazioni di categoria e istituzioni, con un’attenzione particolare agli amministratori dei territori che affrontano le maggiori criticità nella gestione dei flussi. L’obiettivo è favorire un confronto collaborativo che guardi anche alle grandi opportunità derivanti dalle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina.