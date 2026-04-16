Scoot, Qatar e Ryanair le più green del 2025
16 Aprile 2026, 12:30
Scoot, con sede a Singapore, è stata nominata la linea aerea più efficiente al mondo in termini di emissioni nella EmeraldSky Annual Review 2025 di Cirium, prendendosi il primo posto detenuto l’anno scorso da Wizz Air.
Qatar Airways, Ryanair e Turkish Airlines, invece, sono state premiate come le tre linee aeree globali più efficienti al mondo, classificate in base ai posti-chilometri disponibili (ASK, Available Seat Kilometers).
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