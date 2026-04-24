ITA Airways punta sull’IA per ridurre consumi ed emissioni

L’intelligenza artificiale entra nelle operazioni di volo di ITA Airways con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale. La compagnia di bandiera italiana ha infatti adottato SITA OptiFlight, una soluzione tecnologica sviluppata da SITA che consente di ottimizzare il profilo di salita degli aeromobili utilizzando analisi predittive, machine learning e dati meteorologici in tempo reale.

Grazie a questo strumento, già implementato su tutta la flotta, ITA Airways potrà calcolare per ogni volo il profilo di salita più efficiente regolando parametri come velocità, accelerazione e passaggi di quota. L’obiettivo è migliorare le prestazioni operative e ridurre il consumo di carburante, con benefici economici e ambientali concreti.

Secondo le stime della compagnia, l’utilizzo della tecnologia consentirà di risparmiare oltre 7.100 tonnellate di carburante e di ridurre di più di 22.100 tonnellate le emissioni di CO₂ nel periodo compreso tra il 2025 e il 2026.

“Le tecnologie innovative sono fondamentali per sostenere la nostra strategia di crescita e sostenibilità di lungo periodo – ha spiegato Francesco Presicce, Chief Innovation and Strategic Projects/Vision di ITA Airways – L’implementazione di SITA OptiFlight dimostra il nostro impegno nell’utilizzo di strumenti concreti e misurabili per migliorare l’efficienza operativa e ridurre le emissioni”.

La soluzione utilizza una modellazione multidimensionale specifica per ciascun aeromobile, permettendo di adattare i profili di salita alle diverse condizioni operative e meteorologiche. Un approccio basato sui dati che, secondo l’azienda, rappresenta un passo importante verso un’aviazione più sostenibile.

Anche per SITA l’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa supportare la transizione del settore. “L’aviazione deve affrontare la sfida di ridurre le emissioni mantenendo elevati standard di efficienza operativa – ha dichiarato Yann Cabaret, CEO di SITA for Aircraft –. L’adozione di SITA OptiFlight da parte di ITA Airways dimostra come l’uso intelligente dei dati possa generare risultati tangibili”.