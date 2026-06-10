Volotea non cancellerà nessun volo nella stagione estiva

Il Fair Travel Promise non verrà più applicato alle prenotazioni effettuate a partire da oggi, mercoledì 10 giugno. È la decisione presa da Volotea, che aveva introdotto questa misura temporanea per garantire ai passeggeri trasparenza e massima flessibilità, in un contesto caratterizzato da forte instabilità geopolitica e da un significativo aumento dei costi del carburante. Una condizione di incertezza che oggi non è rientrata, ma si è trasformata in una sfida di natura più strutturale, che il settore aereo dovrà affrontare attraverso caro carburante crisi medio oriente soluzioni a lungo termine.

L’iniziativa, che ha riscosso il consenso dei passeggeri con il 97% di adesioni, volge quindi al termine, ma prosegue l’impegno di Volotea nell’offrire una connettività aerea accessibile e competitiva, con la valutazione tutte le soluzioni possibili per affrontare un contesto economico ed energetico che rimane complesso. Volotea conferma che continuerà a garantire ai propri passeggeri la totale flessibilità nella gestione dei viaggi, grazie alle opzioni di modifica della prenotazione senza costi aggiuntivi. Un vantaggio che consente di adattare i propri programmi di viaggio alle esigenze personali.

Non è tutto: Volotea conferma inoltre che, fino al termine della stagione estiva, non sono previste cancellazioni di voli.

“Il Fair Travel Promise è nato da un’idea semplice: garantire ai clienti un prezzo equo del carburante, senza un solo euro in più, mantenendo al contempo le tariffe il più accessibili possibile. Sebbene le sfide che il settore dell’aviazione deve affrontare siano cambiate, il nostro impegno nei confronti dei clienti rimane immutato. Volotea continuerà ad assorbire gli aumenti del prezzo del carburante e ad offrire flessibilità illimitata su ogni biglietto senza alcun costo aggiuntivo”, ha detto Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.