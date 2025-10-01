Volotea raggiunge in anticipo l’obiettivo di ridurre le emissioni

Volotea ha raggiunto e superato con largo anticipo l’obiettivo di sostenibilità che si era posta per il 2030: ridurre del 50% le emissioni dirette di CO₂ per passeggero-chilometro rispetto al 2012. Un traguardo

tagliato con sei anni di anticipo grazie alle oltre 50 iniziative avviate sin dal 2012, finalizzate a diminuire

progressivamente il consumo di carburante e a promuovere un modello di business più responsabile e

rispettoso dell’ambiente.

L’analisi relativa al 2024, condotta da EQA, ente di riferimento internazionale nella certificazione dei sistemi di gestione e sostenibilità, si è conclusa in questi mesi e ha portato ora alla certificazione ufficiale che attesta come Volotea abbia raggiunto, già alla fine dello scorso anno, una riduzione del 51% delle proprie emissioni dirette di CO₂ per passeggero-chilometro rispetto al 2012, con sei anni di anticipo rispetto all’obiettivo originale. Forte di questo risultato, la compagnia annuncia oggi un nuovo e più ambizioso obiettivo: -55% entro il 2030.

“Raggiungere il nostro obiettivo di riduzione delle emissioni dirette di CO₂ per passeggero-chilometro già a fine 2024 – ha detto Gloria Carreras, Direttrice ESG di Volotea – con sei anni di anticipo, dimostra che la nostra missione di connettere al meglio le piccole e medie città europee non è in contrasto con l’ambizione di farlo in modo sempre più efficiente. Testimonia, inoltre, come la sostenibilità sia parte essenziale della nostra strategia e del nostro modo di intendere la crescita- Questo risultato ci stimola a fare sempre meglio, con nuovi obiettivi realistici ma sfidanti, come quelli che abbiamo appena presentato, per proseguire nella riduzione delle nostre emissioni di carbonio e avanzare, insieme al settore, verso un’aviazione più sostenibile”.