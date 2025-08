Wizz Air apre nuovi voli da Skopje per l’Europa

La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air introdurrà cinque nuove rotte in partenza dall’aeroporto internazionale di Skopje grazie al sostegno finanziario del governo macedone. A partire da novembre 2025, saranno attivati i voli per Madrid e Stoccolma, mentre da dicembre si potrà volare anche verso Praga, Bari e Colonia.

I collegamenti con Stoccolma e Colonia erano stati sospesi lo scorso anno con l’inizio della stagione invernale, ma ora vengono ripristinati con sussidi statali pari a 9 euro per passeggero in arrivo a Skopje. Il volo per Stoccolma atterrerà questa volta presso l’aeroporto principale Arlanda, invece che a Skavsta, distante oltre 100 km dalla capitale svedese.

“Abbiamo firmato il contratto per queste cinque nuove rotte, che porteranno più turisti, più affari e maggiori opportunità per i cittadini. In un solo anno abbiamo aperto ben 16 nuove rotte”, ha detto il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni macedone, Aleksandar Nikoloski, in un video messaggio. Già dal 3 maggio, con il sostegno statale, Wizz Air ha avviato i voli verso Barcellona e Lione, mentre da ottobre partiranno anche i voli per Stoccarda.