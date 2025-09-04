Wizz Air più vicina alla Macedonia: nuove rotte da Napoli e Milano

Wizz Air annuncia un’importante espansione del suo network italiano con il lancio di due nuove rotte internazionali che collegano rispettivamente Napoli e Milano a Skopje e Ohrid, in Macedonia del Nord. Questa espansione rafforza ulteriormente la presenza della compagnia nei principali aeroporti italiani e offre nuove opportunità di viaggio verso mercati europei dinamici e in rapida crescita.

Le nuove rotte includono:

Napoli–Skopje: i voli opereranno tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il primo volo è previsto per il 30 marzo 2026. Tariffe a partire da €24,99.

Milano–Ohrid: i voli opereranno due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Il primo volo è previsto per il 30 marzo 2026. Tariffe a partire da €19,99.

I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ. Tutti i voli saranno operati utilizzando moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la bassa rumorosità e le emissioni ridotte.

“Siamo orgogliosi di annunciare queste nuove rotte, che consolidano il nostro impegno a offrire collegamenti diretti e convenienti tra l’Italia e le dinamiche città europee – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – Queste nuove rotte si uniscono a quelle annunciate nelle scorse settimane, dimostrando che il mercato italiano è uno dei più importanti in Europa per noi. Tutto ciò è in perfetta armonia con il nostro slogan ‘Let’s WIZZ!’. Con oltre 13 milioni di posti offerti nel 2025 e più di 220 rotte attive, l’Italia rimane il più grande mercato di Wizz Air in termini di passeggeri trasportati, un risultato reso possibile dalla strategia del vettore incentrata sui principali aeroporti del Paese”.

