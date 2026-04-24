Wizz Air respinge parole di O’ Leary: falsità su di noi

I recenti commenti di Michael O’Leary sulle prospettive finanziarie di Wizz Air sono “del tutto infondati e non veritieri”. Lo afferma la compagnia aerea nel mirino del numero uno di Ryanair che l’ha indicata tra le possibili vittime degli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz sul costo dei carburanti. “Wizz Air dispone di una solida struttura finanziaria, ampia liquidità – si legge in una nota – e finanzia i propri aeromobili con 18 mesi di anticipo, con società di leasing e altri finanziatori che competono attivamente per ogni opportunità”.

L’azienda afferma di avere “una stabilità evidente” e di essere “una delle compagnie aeree meglio coperte del settore rispetto al rapido andamento dei prezzi del carburante, mentre la nostra flotta è già composta per il 75% da aeromobili della famiglia A320neo, il che ci garantisce un vantaggio strutturale in termini di costi rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Europa, grazie a un consumo di carburante significativamente inferiore e a una maggiore efficienza”.

Wizz Air mantiene inoltre “rapporti di lunga data con i principali lessor (locatori, ndr) e produttori, continuando a portare avanti la propria strategia di flotta senza alcuna interruzione”.

Sull’argomento è tornato anche an Malin, capo dell’ufficio commerciale della compagnia aerea Wizz Air, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Palermo: “per fortuna non abbiamo, al momento, registrato nessuna interruzione di cherosene, legato all’emergenza carburanti, dovuto alla crisi in Medio Oriente e quindi non ci sono state interruzioni di servizi. Noi siamo molto più protetti rispetto al resto del mercato, perché abbiamo una flotta efficiente: il 75% dei nostri aerei, infatti adotta una moderna tecnologia, quindi materialmente spendiamo meno di carburante rispetto agli altri. Naturalmente ci troviamo di fronte ad un momento difficile e non possiamo fare previsioni, ma ci sentiamo protetti da ogni evenienza”.