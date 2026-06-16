Msc lancia ‘Best Now’, la promo per le partenza last minute

MSC Crociere presenta Best Now, la promozione pensata per chi desidera concedersi una vacanza in crociera approfittando delle migliori offerte last minute per la stagione estiva 2026. Grazie a questa iniziativa, da oggi è possibile prenotare tra una selezione di itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa a partire da 349 euro a persona, con possibilità di aggiungere le bevande per vivere un’esperienza ancora più completa e accessibile a bordo.

Dedicata a chi è alla ricerca di una partenza imminente senza rinunciare al comfort e alla qualità che contraddistinguono MSC Crociere, Best Now consente di scegliere tra numerosi itinerari e porti d’imbarco, offrendo l’opportunità di organizzare una vacanza verso alcune delle destinazioni più affascinanti d’Europa. La promozione, valida su una selezione di crociere, resterà disponibile fino a esaurimento dei posti dedicati.

Inoltre, chi sceglie di prenotare un viaggio targato MSC Crociere può rilassarsi con la consapevolezza che la propria vacanza estiva è completamente organizzata, grazie a un supporto dedicato in ogni fase della vacanza, comodi porti d’imbarco in tutto il mondo, un eccellente rapporto qualità-prezzo, senza spiacevoli sorprese o costi nascosti, nonostante il recente aumento globale dei prezzi del carburante.

“Con Best Now vogliamo offrire ai nostri ospiti l’opportunità di partire con breve preavviso e vivere un’esperienza di vacanza completa e accessibile – ha detto Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere – Le crociere rappresentano una soluzione ideale per chi cerca relax, scoperta e intrattenimento in un’unica formula e, grazie a questa promozione, sarà possibile accedere ad alcuni dei nostri itinerari più richiesti. Quest’anno le prenotazioni last minute sono una componente rilevante del mercato turistico e vogliamo valorizzare questo trend attraverso una proposta dedicata che offre vantaggi concreti ai viaggiatori ed è uno strumento importante anche per le agenzie di viaggio, che potranno proporre ai propri clienti una soluzione competitiva e immediata”.

Nel Mediterraneo, gli ospiti potranno scegliere tra partenze da Venezia, Genova, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Napoli, Bari, Brindisi, Messina, Palermo e Cagliari, per itinerari che consentono di scoprire alcune delle destinazioni più amate tra Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta e Turchia. Per chi desidera esplorare il Nord Europa, la promozione include invece partenze da Kiel e Amburgo, ideali per raggiungere la Scandinavia, i fiordi norvegesi e alcune delle città più affascinanti dell’Europa settentrionale. Per queste crociere sono inoltre disponibili soluzioni con volo charter incluso dai principali aeroporti italiani, per garantire un’esperienza di viaggio ancora più comoda e senza pensieri.