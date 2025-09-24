Msc Poesia debutta in Alaska e porta il lusso dello Yacht Club

MSC Crociere porterà a bordo di MSC Poesia il suo esclusivo nuovo concept di lusso, l’MSC Yacht Club, nell’ambito di uno dei più importanti interventi di rinnovamento mai realizzati nella storia della compagnia. A bordo gli ospiti, ora, potranno provare i ristoranti di tematici quali il Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar, l’All-Stars Sports Bar, una rinnovata MSC Aurea Spa e una palestra potenziata MSC Gym Powered by Technogym.

Gli ospiti che saranno a bordo di MSC Poesia per la stagione inaugurale in Alaska potranno esplorare per la prima volta la maestosità dell’”Ultima Frontiera”, con i suoi paesaggi spettacolari, la fauna selvatica e il ricco patrimonio culturale delle popolazioni native, con itinerari che includono Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm e Juneau (Alaska), oltre a Victoria (Columbia Britannica, Canada). A ogni scalo saranno disponibili numerose escursioni: dalle degustazioni gastronomiche alle avventure nella natura incontaminata, fino alle uscite in mare alla ricerca della fauna locale.

“Sono entusiasta di annunciare che MSC Poesia porterà il suo nuovo volto in Alaska, offrendo agli ospiti un’esperienza senza precedenti a bordo dell’MSC Yacht Club. Questo intervento di rinnovamento rappresenta un passo importante nella nostra visione di crociere di lusso all-inclusive, combinando comfort esclusivo, servizi personalizzati e destinazioni straordinarie. Sono certo che l’Alaska con i suoi paesaggi spettacolari, diventerà una delle mete più affascinanti per i nostri ospiti, confermando MSC Crociere come punto di riferimento nell’eccellenza e nell’innovazione del settore, il tutto arricchito dal comfort e dal lusso dell’MSC Yacht Club”, ha detto Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere.

MSC Poesia navigherà anche attraverso i canali dell’Inside Passage, un canale naturale che attraversa l’insieme di isole, fiordi ed insenature lungo la costa sud orientale dell’Alaska, un luogo che lascerà gli ospiti senza fiato per la propria bellezza.

A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di poter prenotare questo viaggio con il nuovo MSC Yacht Club per godere di un’esperienza esclusiva e all-inclusive, con servizio maggiordomo e concierge 24 ore su 24, suite spaziose ed elegantemente arredate e accesso a un’oasi privata di servizi: ristorante dedicato, lounge, solarium riservato con idromassaggi, ristorante con grill e bar, perfettamente integrati nella nave.

Caratteristiche del MSC Yacht Club su MSC Poesia:

63 eleganti suite in cinque diverse tipologie, ideali per ogni tipo di viaggiatore, incluse suite con balcone vista mare e opzioni comunicanti per famiglie. La lussuosissima Royal Suite ospita fino a sei persone e vanta una vasca idromassaggio privata, una terrazza di 78 m² e una doccia esterna con vista oceano panoramica. La Grand Suite a due stanze offre invece un ambiente intimo con ampio balcone. Tutte le suite dispongono di bagni rifiniti in marmo, asciugamani ricamati su misura, macchina da caffè Nespresso, minibar gratuito e servizio in camera 24 ore su 24.

Solarium privato con Grill & Bar e due idromassaggi, cabane esclusive, lettini e ristorazione all’aperto in un ambiente moderno e rilassante.

Ristorante esclusivo MSC Yacht Club, con menù raffinati, servizio continuativo e selezione di vini con sommelier.

Top Sail Lounge, bar e lounge privati sul ponte di prua, con vetrate a tutta altezza, atmosfera elegante e tranquilla, perfetta per cocktail, musica dal vivo o momenti di relax.

Ulteriori novità a bordo della nave:

Butcher’s Cut – Steakhouse in stile americano con tagli di carne premium, inclusa la selezione Meat by Linz, accompagnati da contorni classici.

Kaito Sushi Bar – Elegante locale ispirato all’Estremo Oriente, con sushi preparato ad arte e autentici piatti asiatici.

All-Stars Sports Bar – Ambiente vivace dove guardare le partite in stile game-day, gustare snack sfiziosi, divertirsi con giochi da bar o semplicemente sorseggiare un drink.

MSC Aurea Spa – È stata rinnovata l’oasi di benessere con sauna vista mare, due bagni turchi, stanza del sale, percorso Kneipp, docce emozionali e area relax con tè fresco.

MSC Gym Powered by Technogym® – La palestra esistente è stata dotata di attrezzi Technogym® di ultima generazione con spazi vista oceano a poppa, sala yoga, pista da jogging e campi da basket e tennis.

Nuovi itinerari disponibili su MSC Poesia con MSC Yacht Club:

Estate 2026 – Stagione in Alaska: crociere di 7 notti da Seattle, da maggio a settembre 2026.

Inverno 2026/2027 – Caraibi e America Centrale: partenze da Miami con scali in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize.

Traversate del Canale di Panama: crociere da Seattle a Miami per un’esperienza unica di Grand Voyage.