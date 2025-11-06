NCL lancia la più grande promozione dell’anno per il Black Friday

Norwegian Cruise Line ha annunciato la sua più attesa promozione dell’anno per il Black Friday, offrendo il 50% di sconto su tutte le crociere e il ritorno dell’amatissimo pacchetto Free at Sea.

A partire dal 5 novembre, la promozione Black Friday, valida per un periodo limitato, si applica a tutti gli itinerari e a tutte le navi Norwegian, inclusa la nuovissima Norwegian Aqua e la prossima Norwegian Luna, in arrivo in primavera. Con quasi 350 destinazioni nel mondo, gli ospiti possono approfittare di questa offerta per prenotare la loro prossima crociera da sogno in Alaska, Europa, Caraibi, Bahamas – compresa l’isola privata di NCL, Great Stirrup Cay – e molto altro.

“Con il 50% di sconto su tutte le crociere, questo è il momento migliore per pianificare le vacanze in famiglia del 2026 – ha dichiarato Harry Sommer, President e CEO Norwegian Cruise Line Holdings Ltd -. Gli itinerari curati di NCL e le esperienze a bordo permettono ai nostri ospiti di riconnettersi con le persone care, massimizzando il valore e godendo ogni momento al meglio”.