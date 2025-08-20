Star of the Seas, oggi il battesimo della nuova unità Royal Caribbean

La vacanza in famiglia che tutti aspettavano è finalmente arrivata. La tanto attesa Star of the Seas della Royal Caribbean è partita per la prima volta Port Canaveral (Orlando) e, a una settima dal debutto con l’arrivo a bordo dei primi ospiti per la vacanza della vita, oltre 2.000 membri del team Royal Caribbean si sono riuniti per dare il benvenuto alla nuova nave Icon Class nel suo nuovo porto di base.

Da una celebrazione all’altra, l’entusiasmo continuerà con una cerimonia di battesimo, in programma oggi, 20 agosto, ricca di star che darà ufficialmente il via alla stagione di debutto della Star.

A bordo della Star, ogni tipo di famiglia e di amante della vacanza potrà creare nuovi momenti da ricordare grazie a una serie di avventure per tutte le età. Gli ospiti resteranno con il fiato sospeso grazie all’intrattenimento più audace in mare con cinque spettacoli esclusivi in differenti aree con incredibili performance sul palcoscenico, in aria, in acqua e sul ghiaccio, tra cui il film cult diventato musical di

successo “Back to the Future: The Musical”.

I buongustai potranno soddisfare il loro palato con esperienze culinarie di livello superiore in oltre 40 punti di ristoro, tra cui un raffinato viaggio gastronomico a più portate al Lincoln Park Supper Club, ispirato alla sofisticata scena dei supper club di Chicago. Inoltre, emozioni iconiche e modi unici per rilassarsi sono disponibili sui ponti di otto quartieri che sono delle vere e proprie destinazioni a sé, dai sei scivoli acquatici del parco acquatico Category 6 all’atmosfera rilassata delle sette piscine. Star offrirà crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con scali nella destinazione privata più apprezzata di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. Ulteriori informazioni su Star sono disponibili sul sito web di Royal Caribbean.