14 anni dopo in memoria delle vittime della Concordia

Sono passati 14 anni da quella notte tremenda dove morirono 32 persone tra passeggeri ed equipaggio della Costa Concordia, l’ammiraglia di Costa Crociere che naufragò a Punta Gabbianara all’Isola del Giglio (Grosseto) la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012.

Martedì, 13 gennaio, si celebra la commemorazione del più grande disastro della marineria italiana.

Il sindaco Armando Schiaffino e l’amministrazione comunale hanno chiesto al parroco di Giglio Porto di celebrare, con la comunità gigliese, alle 12, una messa in suffragio dei defunti, nella chiesa di San Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto.

La nave colpì il basso fondale sugli scogli de Le Scole davanti alla costa della perla del Tirreno, aprendo uno squarcio nella fiancata di sinistra dello scafo di circa 70 metri.

Alle 21.30 si svolgerà la consueta fiaccolata che partirà dalla chiesa, per raggiungere la targa commemorativa sul molo rosso. La chiesa di Giglio Porto resterà aperta, per tutto il pomeriggio, a disposizione di chi vorrà offrire personalmente una preghiera per i defunti.