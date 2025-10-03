LA ROQQA: il fascino lento di una fuga toscana

LA ROQQA, boutique hotel di Porto Ercole, si fa interprete di uno stile che unisce design contemporaneo e anima mediterranea. Con l’ingresso dell’autunno, l’hotel propone esperienze personalizzate tra uliveti, vigneti e tenute della zona fino anche all’isola del Giglio, permettendo di vivere la vendemmia e la stagione delle degustazioni come momenti di scoperta culturale e sensoriale.

Ma l’autunno all’Argentario non è soltanto vino e sapori: è anche la stagione perfetta per chi ama vivere il paesaggio in maniera attiva. Grazie alle temperature miti, i percorsi di hiking e biking diventano le vie più suggestive per esplorare il territorio. Con la guida d’eccezione di Massimiliano Lelli, ex professionista e leggenda del ciclismo, gli ospiti possono vivere un’esperienza unica su due ruote tra mare e colline con la passione di chi questo territorio lo conosce e lo ama, in sella a biciclette di alta gamma. Questa Bike Experience, può essere legata ad altri percorsi alla scoperta di realtà enogastronomiche locali.

Il soggiorno d’autunno a LA ROQQA trova il suo felice compimento a tavola. Il ristorante Scirocco, con la sua terrazza affacciata sul mare, accoglie gli ospiti con una cucina che cambia insieme alle stagioni, guidata dall’executive chef Francesco Ferretti.

I colori dell’autunno ispirano i più creativi a cui è dedicata un’attività inedita guidata dall’artista Federico Pinto Schmid, i cui lavori riflettono le influenze dell’espressionismo astratto e del cubismo. Questa esclusiva painting experience invita gli ospiti nel mondo di Federico, dove impareranno le sue tecniche di disegno e libereranno la loro immaginazione creativa. Guidati dalla sua maestria, i partecipanti creeranno la propria opera d’arte da portare a casa come ricordo.

Con la vita del borgo che si fa meno frenetica, la lentezza dei vigneti in vendemmia, i sentieri che si affacciano sul Tirreno e i piatti che raccontano il territorio con sincerità, l’autunno a Porto Ercole diventa un invito naturale a lasciarsi sorprendere dalla sua bellezza.