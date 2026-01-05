Bloccati a Berlino per volo annullato: odissea per 190 italiani

Ritorno da incubo per 190 passeggeri di un volo Ryanair diretto da Berlino a Roma. I passeggeri, in gran parte italiani – tra loro anche bambini e anziani – hanno passato la notte nello scalo tedesco, dopo che la compagnia non è riuscita a trovare loro una sistemazione alberghiera. Il volo, previsto per le 19.30, è stato prima rinviato alle 20 e poi alle 22, infine annullato alla mezzanotte dopo 4 ore trascorse a bordo del veicolo senza ricevere assistenza. Intorno alle 13 di ieri, 4 gennaio, sono stati fatti salire a bordo di un volo riprogrammato per le 10 di ieri mattina. A raccontare la loro odissea è uno dei passeggeri.

“Ci hanno imbarcato con un’ora di ritardo e poi tenuti sull’aereo per quattro ore senza ricevere generi di conforto e informazioni – riferisce Simone , partito con la moglie e due figli minorenni – Fatta l’operazione di decongelamento delle ali, l’aereo era nella lista di decollo, ha iniziato il rullaggio, ma all’ultimo momento il comandante ha comunicato che l’aeroporto era chiuso. Una decisione che da quello che abbiamo saputo non sarebbe stata legata al maltempo ma a una legge federale che vieta i voli notturni dalle 23 alle 5” .

“In un primo momento Ryanair ci aveva comunicato che avrebbero provveduto alla sistemazione in hotel. Poi con un altro messaggio ci ha informato di non aver trovato posto e di provvedere autonomamente a costi ragionevoli, presentando successivamente una richiesta di rimborso. Ma alle due di notte e con altri passeggeri nelle nostre stesse condizioni non avevamo la possibilità di trovare un albergo”.

La compagnia aveva anche fatto sapere che il volo era stato riprogrammato per le 10 del 4 gennaio. Ma non è andata così: “ci hanno comunicato nuovo rinvio a mezzogiorno per la difficoltà di costituire un equipaggio. Di fronte alla nostra protesta, ci hanno detto di rivolgerci all’ambasciata e solo dopo è cominciato l’imbarco”.