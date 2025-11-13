Enac firma protocollo Italia-Arabia Saudita

Il presidente Enac Pierluigi Di Palma ha siglato un nuovo protocollo d’intesa bilaterale con la l’Arabia Saudita, per aggiornare gli accordi aeronautici tra i due Paesi. E’ solo uno dei risultati del lavoro della delegazione italiana presente a ICAN 2025 – ICAO Air Services Negotiation Event, in corso a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana.

Si tratta di un’importante piattaforma di dialogo tra gli Stati membri ICAO, volta al potenziamento della connettività aerea internazionale e allo sviluppo sostenibile del settore.

“Un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra i nostri Paesi – ha sottolineato Di Palma -. Il trasporto aereo si conferma importante strumento di congiunzione culturale e catalizzatore di opportunità economiche e commerciali, in linea con lo spirito di questo meeting, improntato al dialogo e alla cooperazione internazionale”. Presente nella delegazione Enac, anche il direttore centrale Claudio Eminente, che ha siglato ulteriori MoU con le Aviazioni civili di Etiopia, Zambia, El Salvador e UK.