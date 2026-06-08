Esame guide, 8.300 candidati allo scritto: oggi calendario orali

Delle quasi 17mila aspiranti guide turistiche che si erano iscritte per la prova di abilitazione nazionale in programma venerdì 5 giugno, si sono presentati 8.346 candidati con un tasso di presenza di poco inferiore al 50%.

Le cinque sedi di esame erano Caserta (4.353 partecipanti attesi e 1.883 presenze con affluenza al 43%), Roma (5.556 partecipanti attesi e 3.132 presenze con affluenza al 56%), Milano (4.716 partecipanti attesi e 2.258 presenze con affluenza al 48%), Catania (1.783 partecipanti attesi e 839 presenze con affluenza al 47%) e Cagliari 444 partecipanti attesi e 234 presenze con affluenza al 53%).

Lunedì 8 giugno saranno pubblicati i calendari degli esami orali e delle prove tecnico-pratiche che partiranno entro fine giugno. Coloro che hanno sostenuto la prova potranno prendere visione del proprio elaborato e dell’esito, accedendo alla piattaforma Concorsi Smart nella propria area riservata, utilizzando le credenziali SPID.

“La procedura, semplificata e razionalizzata rispetto alla precedente edizione – sottolinea il ministero del Turismo che organizza la selezione con il supporto di Formez PA – ha previsto test non nozionistici, volti a verificare la conoscenza di base dei principali siti turistici italiani, con l’eliminazione delle penalizzazioni per le risposte errate. L’obiettivo è rispondere alle esigenze degli operatori del settore, che da anni segnalano una carenza di guide turistiche certificate, anche al fine di contrastare più efficacemente l’abusivismo”. Le guide turistiche iscritte nell’elenco unico introdotto nel 2023 con la riforma del settore sono circa 14mila.

“Ottima notizia. Avanti così”, commenta il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Nel primo bando di esame per guide turistiche avevano partecipato poco più di 12mila persone. Ad ottenere l’abilitazione erano stati in 222.