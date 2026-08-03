Mitur riconosce 804 nuove guide turistiche: arriva la Card

Il ministero del Turismo ufficializza 804 nuove guide turistiche. Gli esiti relativi ai candidati risultati idonei alle prove dell’esame nazionale sono stati pubblicati da Formez sul portale inPA. Per 455 candidati si sono già concluse positivamente le verifiche amministrative ai fini dell’abilitazione e sono in corso in questi giorni le attività di certificazione e di immissione sul mercato delle nuove guide turistiche.

Al fine di tutelare il lavoro delle guide turistiche e offrire maggiori garanzie ai visitatori rafforzando la qualità dell’accoglienza, MiTur ha anche presentato la nuova tessera di riconoscimento ufficiale, realizzata insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in formato “Card” plastificata, integrando le più avanzate tecnologie anticontraffazione delle Carte Valori. Questa scelta renderà lo strumento sicuro, capace di proteggere la professione dalle forme di esercizio abusivo garantendo ai turisti la certezza di affidarsi a professionisti certificati dallo Stato. Il Poligrafico metterà anche a disposizione la piattaforma che, interfacciandosi con il portale del MiTur, consentirà di gestirne la consegna direttamente a domicilio.

Per poter operare, i professionisti dovranno essere iscritti nell’apposito Elenco Nazionale delle Guide Turistiche e, a partire dal 26 agosto prossimo, potranno ottenere il nuovo documento, accedendo alla piattaforma del Mitur. Tutte le informazioni operative e le procedure di iscrizione sono disponibili su www.ministeroturismo.gov.it.