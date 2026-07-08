MiTur: webinar su incentivi per digitalizzazione e sostenibilità

In vista dell’apertura dello sportello dedicato alla misura “GreenTour”, prevista per il 15 luglio, il Ministero del Turismo ed Invitalia incontreranno le imprese e le associazioni di categoria in due webinar, che si terranno rispettivamente il 𝟏𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 dalle 11 alle 12:30 ed il 𝟏𝟒 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 dalle 16 alle 17:30.

I due appuntamenti sono finalizzati a fornire informazioni operative circa le modalità di partecipazione e i criteri di calcolo delle agevolazioni, e a rispondere ad eventuali ulteriori quesiti dei partecipanti.

GreenTour è l’incentivo promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia che punta a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese turistiche. Con una dotazione finanziaria complessiva pari a 109 milioni di euro, la misura contribuisce al perseguimento di due obiettivi strategici del Ministero: la destagionalizzazione dei flussi turistici e la transizione ecologica del comparto.

Nello specifico, GreenTour si rivolge alle aziende italiane ed estere (con sede in Italia) che svolgono attività turistica o che, se attive da almeno 3 anni, dimostrino di aver consuntivato oltre il 50% del fatturato per attività turistiche. Saranno finanziabili programmi di investimento compresi tra un milione di euro e 15 milioni di euro che puntino, in via prevalente, al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per accedere alle agevolazioni sarà necessario presentare domanda online dalle ore 12 del 15 luglio 2026 alle ore 17 del 15 settembre 2026.