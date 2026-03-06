False recensioni, Messina: passo in avanti per mercato trasparente

“L’approvazione della norma sulle recensioni online rappresenta un passo importante verso un mercato turistico più trasparente e corretto” Così commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, la recente approvazione del DDl PMI che regolamenta le recensioni online.

“Per anni le imprese del settore hanno dovuto convivere con il fenomeno delle recensioni false o manipolate, che possono danneggiare in modo significativo la reputazione di una struttura e condizionare le scelte dei viaggiatori”, continua Messina.

Le nuove regole introducono criteri più chiari sull’autenticità delle recensioni e vietano la compravendita di giudizi online, rafforzando così la tutela sia dei consumatori, che potranno contare su informazioni più affidabili, sia degli imprenditori che operano correttamente.

“Un primo passo nella giusta direzione: ora sarà fondamentale garantirne piena applicazione e un monitoraggio efficace, perché la reputazione digitale delle imprese turistiche si basi su esperienze reali e non su pratiche scorrette”, conclude Messina.