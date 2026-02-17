FriTur, prorogato temine conclusione lavori

17 Febbraio 2026, 12:35

Le Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera hanno approvato l’emendamento che proroga al 30 giugno 2026 il termine di fine lavori previsto per il FRITUR nell’ambito dell’esame del DDL di conversione del DL Milleproroghe.

Soddisfazione è stata espressa da Confindustria Alberghi che aveva chiesto da tempo la proroga. Una proproga che rappresenta un intervento atteso e necessario per consentire alle imprese del settore di completare gli investimenti programmati, in un contesto caratterizzato da ritardi amministrativi, complessità procedurali e difficoltà operative che hanno inciso sui tempi di realizzazione degli interventi.

“Dopo i ritardi cronici nelle istruttorie, si tratta di un segnale importante di attenzione verso le imprese turistiche, che potranno ora contare su un margine temporale più adeguato per portare a termine investimenti strategici per la competitività e la qualità dell’offerta ricettiva. Auspichiamo che le procedure di controllo ed erogazione procedano ora più celermente e conformemente a quanto previsto negli avvisi”, dice Elisabetta Fabri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Confindustria Alberghielisabetta fabrifritur Cronaca
