Confindustria: turismo ancora in crescita grazie agli stranieri

La Congiuntura Flash di dicembre del Centro Studi Confindustria dedica ampio spazio al turismo, confermando il ruolo centrale del settore per l’economia nazionale in una fase estremamente complessa e certificando che il turismo è oggi uno dei principali fattori di stabilità e crescita del Paese.

“I numeri richiamati dal Centro Studi – sottolinea la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri – sono gli stessi che abbiamo anticipato nel corso della nostra Assemblea: 476 milioni di presenze nel 2025, +10 milioni rispetto al 2024, una spesa dei turisti stranieri pari a circa 57 miliardi di euro e un saldo turistico largamente positivo. Proprio questi risultati impongono ora scelte politiche coerenti e non rinviabili – prosegue – perché la crescita non è mai garantita. Senza una strategia industriale rischiamo di consumare il capitale più prezioso che abbiamo: territori, comunità e identità locali”.

Un primo banco di prova è la manovra economica. “Non possiamo continuare a chiedere al turismo di sostenere l’economia senza dotarlo di strumenti adeguati. Servono misure stabili e operative per gli investimenti, la riqualificazione del patrimonio alberghiero e la sostenibilità, superando ritardi, complessità burocratiche e norme che restano sulla carta. Il comparto ha bisogno di certezze, non di annunci”.

Altro nodo cruciale è quello della regolamentazione del mercato. “La crescita incontrollata degli affitti brevi sta alterando il mercato dell’abitare, respingendo residenti, lavoratori e studenti e mettendo sotto pressione le destinazioni. Il CIN è un primo passo, ma non sufficiente. Chiediamo al Governo regole efficaci, controlli reali e un quadro paritario di requisiti e tassazione”, spiega Fabri.

Sul fronte del lavoro, l’emergenza è ormai strutturale: “senza alloggi per i lavoratori, senza politiche per l’attrazione dei talenti e senza una formazione d’eccellenza, il settore non può crescere. Le misure sulle staff house vanno rafforzate, il Fondo Nuove Competenze va semplificato e reso realmente fruibile per il turismo, e occorre sostenere chi investe su giovani e professionalità”.

Fabri richiama inoltre il tema della fiscalità: “gli alberghi non possono continuare a essere trattati come esattori senza compensazione. La riforma dell’imposta di soggiorno non è più rinviabile: servono trasparenza, omogeneità e la certezza che le risorse raccolte vengano reinvestite nel turismo e nei servizi locali”.

Infine, la necessità di una visione di sistema. “Destagionalizzazione, sviluppo delle aree interne, infrastrutture, mobilità e accessibilità non sono capitoli separati: sono parte di un’unica strategia. Il turismo deve essere pienamente riconosciuto come componente della politica industriale nazionale”.

“Chiediamo al Governo – conclude Fabri – di istituire un tavolo permanente sul turismo e di fare scelte chiare. Non basta gestire l’emergenza del presente: dobbiamo decidere oggi che Paese vogliamo essere tra dieci anni. Confindustria Alberghi è pronta a collaborare, ma servono visione, coraggio e coerenza”.

“La fotografia aggiornata del turismo italiano conferma ciò che da tempo sosteniamo: il turismo non è solo un settore legato al tempo libero, ma una componente economica fondamentale” aggiunge Marina Lalli, presidente di Federturismo. “Esprimiamo grande soddisfazione per i risultati raggiunti. La domanda c’è, i numeri lo confermano, ma dobbiamo continuare a rafforzare la qualità dell’offerta e a promuovere l’esperienza turistica italiana, dalla cultura alla natura, dalle città d’arte ai territori meno noti. Per continuare a contare su questo motore di crescita – conclude – è necessario investire in strategie lungimiranti che mettano al centro la sostenibilità, l’innovazione e la capacità di evolvere l’offerta, affinché il turismo resti un pilastro della ripresa e della prosperità del Paese”.