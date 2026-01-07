Giubileo, 33,4 milioni di fedeli a Roma

“Il Giubileo è stato un volano per Roma”. Il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri affida a questa valutazione il bilancio dell’Anno Santo, tracciato in Vaticano nel corso della conferenza stampa di chiusura dell’evento giubilare. Un giudizio accompagnato da numeri che, sul fronte turistico, indicano un ulteriore passo in avanti per la città.

Secondo i dati illustrati, il 2025 porterà a superare il record storico del 2024, quando la Capitale registrò 22 milioni di arrivi e oltre 50 milioni di presenze. Un risultato che, come sottolineato dal sindaco, si colloca in un contesto segnato dall’arrivo di 33 milioni di pellegrini. “Il Giubileo non ha tolto nulla alla capacità di Roma di accogliere i turisti”, ha spiegato Gualtieri, parlando di un anno di boom turistico e ribadendo che “ha donato” a Roma “uno sguardo sul mondo”.

“Il Giubileo che si sta concludendo ha superato ogni aspettativa, smentendo le prudenziali previsioni iniziali grazie all’arrivo di oltre 33 milioni di turisti – ha aggiunto la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. Questa edizione del Giubileo, segnata anche dalla transizione papale, ha messo in mostra la grandezza dell’Italia e la sua capacità di affrontare sfide complesse. È stato quindi anche occasione di promozione e visibilità, non solo per la città eterna, ma per l’intero sistema Italia, che ha saputo gestire con successo la sicurezza e l’accoglienza dei turisti. Roma è stata rinnovata e il flusso turistico continuerà a crescere, promuovendo un modello Italia che sta già anticipando il successo delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. L’onda lunga del Giubileo non si ferma qui; siamo pronti ad affrontare sfide sempre più entusiasmanti, all’altezza di una nazione che agli occhi del mondo appare sempre più grande e forte”.

I fedeli che sono arrivati a Roma per il Giubileo sono stati oltre 33.475.369 milioni. Al primo posto, tra i Paesi di provenienza, c’è l’Italia, al secondo gli Stati Uniti. Dunque, la previsione di 31 milioni e 700 mila persone fatta prima dell’inizio dell’Anno Santo è stata ampiamente superata.