Gli occhi di Msc su esyJet?

Si intensificano i rumor su un presunto un interesse del gruppo Msc di Gianluigi Aponte per easyJet, la compagnia low-cost britannica.

Secondo indiscrezioni del Corriere della Sera (vedi news), Msc avrebbe avviato valutazioni preliminari insieme a un fondo d’investimento per l’acquisizione di easyjet. L’interesse di Msc per il trasporto aereo era già emerso in passato nel tentativo di cordata con Lufthansa per Ita.

Scettici gli analisti di Bernstein secondo cui “non ci sono sinergie tra un’attività di shipping di container e una compagnia aerea” mentre easyjet “non commenta le speculazioni”. Dal canto suo, un portavoce del colosso dello shipping ha smentito “ogni coinvolgimento” sul dossier.