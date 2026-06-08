Incertezza non frena i consumi, traina il turismo

Tensioni internazionali, conflitto nel Golfo Persico, rischio energetico e persistenti incertezze geopolitiche non fanno registrare, per il momento, una frenata dell’economia. E’ quanto sostiene l’Ufficio studi di Confcommercio secondo il quale a sostenere l’attività economica è l’ occupazione ai massimi storici, la propensione al consumo ancora significativa, turismo in crescita e un’inflazione di fondo che resta sotto il 2%.

Anche le intenzioni sulle prossime vacanze estive rispecchiano questo sentiment con un 38,5% di italiani (il valore più elevato dal 2020 ad oggi) che ha già programmato una vacanza, confermando il turismo come uno dei principali motori della crescita”.