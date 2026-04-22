Mazzi: americani in calo? Abbiamo notizie opposte. Niente allarmismo

Turisti americani in calo? Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi non è proprio d’accordo sulle notizie allarmistiche sul mercato statunitense che per l’Italia è molto importante anche perché altospendente. “Noi abbiamo dei dati in possesso che sono proprio contro tendenza: ad esempio le intenzioni di viaggio degli statunitensi rispetto all’Italia sono in aumento rispetto al 2025” dice al convegno di Federturismo Confindustria ‘Investire nel turismo italiano’. E spiega anche il perché: “Siamo stati il primo paese al mondo a organizzare le Olimpiadi diffuse, una scelta molto coraggiosa. Erano accompagnate da una narrazione molto negativa fino al giorno prima ma poi sono state le Olimpiadi di maggior successo di tutti i tempi negli Stati Uniti d’America perché i broadcaster americani hanno venduto, questo me l’ha detto l’amministratore legato della fondazione Milano Cortina, tutti gli spazi pubblicitari come non sono mai state vendute le Olimpiadi invernali precedenti. Quindi tantissimi americani hanno visto questi luoghi, per cui per me è la cosa più naturale che oggi l’intenzione di un americano sia di venire in Italia, perché ha negli occhi quelle immagini e vuole vederle dal vivo”.

Mazzi aggiunge quindi che domani “vorrebbe vedere questa notizia su telegiornali e notiziari, perché noi dobbiamo sostenere il nostro turismo, così come fanno gli altri Paesi”. “Ieri i tour operator e le agenzie di viaggio che ho incontrato – aggiunge – mi hanno mostrato come comunica la Francia, come comunica la Spagna che è un paese di grande livello turistico, come comunica la Germania, come comunica la Gran Bretagna. Ecco noi dovremmo imparare a fare in quel modo lì perché in questo momento una comunicazione sbagliata può fare un danno enorme al settore e tra l’altro a me dispiacerebbe molto perché appena arrivato trovarmi addosso a questo tsunami non è che mi faccia un grande piacere. Quindi io sarò sempre dalla vostra parte, sono a disposizione di voi operatori”.