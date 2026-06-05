MiTur pubblica graduatoria staff house: creati 60 mila posti letto
05 Giugno 2026, 11:30
Il ministero del Turismo ha pubblicato la graduatoria delle 212 imprese assegnatarie delle agevolazioni nell’ambito di “Staff House – Titolo III”, l’incentivo per sostenere le spese di alloggio dei lavoratori del settore turistico-ricettivo.
Il contributo prevede fino a 3.000 euro all’anno per posto letto e la creazione di quasi 60 mila posti letto a prezzi calmierati per le imprese ammesse. L’incentivo segna un ulteriore passo avanti per un intervento senza precedenti che dà il via al primo piano casa della storia per il turismo, con l’obiettivo principale di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto.
“Ottima notizia, avanti così”, il commento del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
Su https://www.ministeroturismo.gov.it/sostegno-alle-staff-house il link alla graduatoria.