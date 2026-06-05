Mazzi: in cdm 120 mln da accordo coesione per competitività industria turistica

“Grazie al governo Meloni anche l’accordo di coesione per il settore turistico diventa realtà. Oltre 120 milioni di euro per la competitività del settore”. Lo annuncia il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi commentando l’accordo presentato in consiglio dei ministri.

L’accordo per la Coesione 2021-2027 del ministero del Turismo prevede tre linee di intervento: un’infrastruttura digitale centrale per la gestione dei flussi turistici; risorse dedicate alla sostenibilità delle destinazioni, dai piccoli comuni alle isole minori e alle grandi attrazioni; linee di azione per l’innovazione tecnologica delle nostre imprese. L’obiettivo è puntare sulla competitività dell’Italia in questo settore così trainante per l’economia, investendo su un turismo sostenibile, accessibile e attento ai territori.