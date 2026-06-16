Mazzi, ‘buone le previsioni per il turismo estivo

Le previsioni per il turismo estivo sono “buone” secondo il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. “La situazione internazionale favorisce il turismo di prossimità, cioè dei viaggiatori italiani che viaggiano all’interno della loro nazione, e il turismo europeo che guarda all’Italia come una delle mete più pregiate”.

I segnali “sono buoni, io rimango ottimista e penso positivo – ha sottolineato Mazzi – Lo diciamo in tono sommesso ma quella situazione favorisce proprio un turismo più ravvicinato all’Italia. Ci auguriamo che la situazione internazionale si risolva nel migliore dei modi”.

“Il turismo nel 2026 ha contribuito al Pil per 237 miliardi e 400 milioni, 9 miliardi in più rispetto al 2024. Il settore vale il 13,2% dell’occupazione complessiva del Paese: in pratica, un occupato su 8 è occupato nel turismo, inteso quasi in senso stretto, non con tutto l’indotto. E il 9,2% dei lavoratori è costituito da persone under 25”, ha spiegato Mazzi annunciando che la Giornata mondiale del turismo sarà celebrata a Roma con un evento il 27 settembre e che “a fine luglio, pochi giorni prima dell’incontro del Papa ad Assisi con i giovani, sarà lanciato il Cammino di Francesco: abbiamo messo insieme tutti i cammini dove è provato storicamente che siano stati calpestati da Francesco, si potrà partire da Firenze, Rimini, Ascoli o Roma e arrivare ad Assisi”.

“Abbiamo in Italia delle città importantissime, di valore globale, planetario, dal punto di vista turistico: penso a Roma, Firenze, Venezia, Capri”, ha quindi aggiunto. “Dobbiamo però ora accingerci a scrivere un prossimo capitolo del turismo italiano, dedicato ai territori che sono al di fuori dei centri del cosiddetto turismo di massa”. Un impegno da portare avanti “anche sul piano tecnologico, perché oggi i turisti, soprattutto stranieri, pianificano digitalmente”, ha aggiunto, e puntare così a valorizzare “i mercati rionali di Catania, i territori dell’Appennino, i vicoli di Matera, luoghi che dobbiamo far conoscere al mondo per una migliore distribuzione dei flussi su tutto il nostro territorio”.