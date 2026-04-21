Mazzi incontra Urso: sinergia tra politiche industriali e turismo

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha ricevuto il nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a Palazzo Piacentini in un incontro volto ad approfondire il coordinamento tra politiche industriali e valorizzazione del turismo, considerati asset strategici per la competitività e la crescita del Sistema Paese.

Urso ha evidenziato il ruolo centrale, tra le filiere emergenti, di turismo e tempo libero e delle industrie culturali e creative, con dinamiche positive sulla crescita degli investitori esteri in Italia, aumentati del 20% in tre anni, soprattutto nella gamma del lusso, e sulla presenza dei turisti stranieri sul territorio.

Secondo dati del MiTur, oltre il 42% dei turisti internazionali sceglie l’Italia per il Made in Italy. Mazzi ha sottolineato che il comparto rappresenta un’industria fondamentale per la nazione e che il governo è impegnato a favorire la creazione di valore nel settore, anche attraverso investimenti mirati in nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Ha quindi ribadito con Urso l’importanza di mettere al centro dell’agenda meccanismi per favorire gli investimenti nel settore del turismo e di rifinanziare e riattivare lo sportello dei contratti di sviluppo per il turismo.

Durante il confronto spazio poi anche agli interventi in programma per destagionalizzare il turismo, attrarre i cosiddetti ‘navigatori digitali’ e favorire il ripopolamento dei borghi italiani. Urso e Mazzi hanno infine condiviso l’impegno dei due ministeri a contribuire alla definizione delle Linee guida operative per il contrasto alle false recensioni nel turismo e nella ristorazione, misura contenuta nella prima legge annuale sulle Pmi.