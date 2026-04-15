Ncc abusivi, in nove multati all’aeroporto di Fiumicino

In controlli mirati nelle aree arrivi dei Terminal per contrastare l’esercizio abusivo di trasporto pubblico, all’aeroporto Leonardo Da Vinci, i carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto hanno individuato e multato, complessivamente, 9 persone dedite ad attività illecite. Nello specifico, sono stati sanzionati 4 autisti N.C.C. e 5 soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo.

Per tutti i trasgressori è scattata, contestualmente, la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore. L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è stato pari a 30.396,00 euro, con l’Autorità Amministrativa debitamente informata dal reparto dei carabinieri per i provvedimenti di competenza.