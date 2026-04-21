Ue lavora a aerei ibridi: carenza jet fuel è possibile

“Non siamo in una situazione pericolosa ma c’è la possibilità di una carenza di jet fuel” che “potrebbe influenzare ogni cittadino. Quindi dobbiamo essere consapevoli e pronti”. Lo ha detto il ministro cipriota dei trasporti, Alexis Vafeades, all’arrivo al Consiglio Ue a Bruxelles per presiedere una videoconferenza informale dei ministri dei trasporti sulla crisi energetica. “L’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e un problema di domanda sul medio e lungo termine”, ha aggiunto il ministro, che rappresenta la presidenza Ue.

Intanto, l’Alleanza Ue ha lanciato “un’ambiziosa roadmap” verso una “rivoluzione nei cieli che è chiara e ambiziosa”. La tabella di marcia punta ad avere 20mila aerei ibridi elettrici o a idrogeno entro il 2050.

“La scorsa settimana l’Agenzia internazionale per l’energia ha avvertito che all’Europa restano solo 6 settimane di carburante per aerei, il che fa salire i prezzi, causa la cancellazione dei voli e mette a rischio le vacanze estive e la difesa dell’Europa – ha spiegato il commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, nel suo intervento all’assemblea generale dell’Alleanza per l’aviazione a emissioni zero -. Se passiamo all’elettricità o all’idrogeno, non ci sarà più dipendenza da Paesi come la Russia o l’Iran, non saremo più ostaggio di crisi improvvise nel mondo”.