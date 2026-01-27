Carnevale, dall’Italia al Brasile: le parate più spettacolari del mondo

Lo spirito del Carnevale non conosce stagioni e accompagna il viaggio durante tutto l’anno, cambiando forma, clima e latitudine. In Europa e nel mondo, dalle celebrazioni più iconiche e legate alla tradizione alle grandi parate multiculturali che animano le città in primavera e in estate, ogni destinazione interpreta il Carnevale a modo suo.

Dall’eleganza dei Carnevali storici italiani alla creatività dei carri allegorici, fino all’energia travolgente del Brasile, la piattaforma Omio ha selezionato alcune delle destinazioni dove lasciarsi travolgere da feste popolari e sfilate spettacolari, perfette per un viaggio all’insegna dello stupore e della condivisione.

Eleganza, satira e tradizione: il Carnevale italiano

Venezia (dal 31 gennaio al 17 febbraio)

Tra gennaio e febbraio, Venezia torna a essere un teatro a cielo aperto dove storia e immaginazione si incontrano. Maschere eleganti, costumi ispirati al Settecento e scenografie naturali uniche al mondo trasformano calli e campielli in un racconto senza tempo. Il Carnevale veneziano culmina nei balli in maschera nei palazzi storici e in appuntamenti simbolici come il Volo dell’Angelo in Piazza San Marco, regalando un’esperienza sospesa tra eleganza, mistero e tradizione.

Viareggio (dal 1 al 21 febbraio)

Sempre a febbraio, Viareggio mette in scena uno dei Carnevali più spettacolari e riconoscibili d’Italia. I giganteschi carri allegorici in cartapesta, frutto di mesi di lavoro artigianale, sfilano lungo il mare raccontando l’attualità con ironia e spirito satirico. Musica, coriandoli e partecipazione popolare trasformano il lungomare in una festa collettiva che unisce creatività, impegno e divertimento.

Parate urbane e Carnevali in Europa

Il Carnevale di Águilas, Murcia (dal 31 gennaio al 28 febbraio)

Nel sud-est della Spagna, Águilas, comune della regione di Murcia, ospita uno dei Carnevali più sentiti e spettacolari del Paese, riconosciuto anche come Festa di Interesse Turistico Internazionale. Tra fine gennaio e fine febbraio, la cittadina andalusa si anima con grandi sfilate in costume, carri coloratissimi e una forte componente satirica, espressa attraverso personaggi simbolici come Don Carnal e Doña Cuaresma, protagonisti di un rituale che mescola ironia, tradizione e partecipazione collettiva. Un Carnevale autentico, vissuto intensamente da tutta la comunità, dove la festa invade le strade giorno e notte.

Il Karneval der Kulturen di Berlino (dal 22 al 25 maggio)

Con l’arrivo della bella stagione, Berlino celebra la sua anima più internazionale. Tra fine maggio e inizio giugno, il Karneval der Kulturen anima il quartiere di Kreuzberg con una grande parata che riunisce comunità provenienti da tutto il mondo. Costumi coloratissimi, danze tradizionali e musica dal vivo danno vita a una festa multiculturale che riflette perfettamente lo spirito libero e inclusivo della città.

Le Marchas Populares di Lisbona (12 giugno)

A giugno, Lisbona celebra i santi popolari con le Marchas Populares. I quartieri della città sfilano lungo l’Avenida de Liberdade con costumi coordinati, coreografie e musica, in una competizione festosa che coinvolge residenti e visitatori. Un appuntamento molto sentito, dove tradizione e orgoglio di quartiere si fondono in una grande parata urbana estiva che ricorda moltissimo le atmosfere del carnevale.

Il Carnaval Tropical di Parigi (luglio 2026)

Nel cuore dell’estate, Parigi sorprende con una delle parate più colorate e scenografiche d’Europa. A luglio, il Carnaval Tropical porta sui grandi viali della capitale francese costumi ispirati alle culture caraibiche, africane e brasiliane, accompagnati da musica, danze e carri spettacolari. Un evento che trasforma la città in un palcoscenico multiculturale, regalando un’anima alternativa di Parigi.

Lo Zomercarnaval di Rotterdam (dal 24 al 26 luglio)

A luglio, Rotterdam diventa la capitale europea del Carnevale estivo. Nato proprio per portare lo spirito carnevalesco fuori stagione, lo Zomercarnaval anima la città con una grande parata multiculturale che attraversa il centro. Carri, costumi spettacolari e gruppi coreografici si sfidano in una celebrazione che mescola influenze caraibiche, sudamericane ed europee.

Il West Indian Carnival di Leeds (24 agosto)

Nel pieno dell’estate, Leeds ospita uno dei Carnevali caraibici più importanti d’Europa. Ad agosto, la città si riempie di costumi monumentali, musica soca e reggae, e di una grande parata che attraversa le strade coinvolgendo migliaia di persone. Un evento che celebra la cultura afro-caraibica e trasmette tutta l’energia dei Carnevali tropicali in versione urbana.

Brasile: quando il Carnevale diventa identità

Il Carnevale di Rio de Janeiro (dal 13 al 21 febbraio)

Quando si parla di Carnevale nel mondo, il pensiero corre subito al Brasile. Ogni anno a Rio de Janeiro, tra febbraio e inizio marzo, il Carnevale raggiunge la sua espressione più iconica con le spettacolari parate delle scuole di samba al Sambodromo: costumi monumentali, carri scenografici e coreografie che trasformano la competizione in uno spettacolo globale.

Ma in Brasile il Carnevale va ben oltre i giorni delle sfilate ufficiali. Dai blocos di quartiere alle prove delle scuole di samba che animano le città per mesi, la festa diventa una presenza costante, profondamente intrecciata alla vita quotidiana e all’identità culturale del Paese.

Carnevale di São Paulo (13–21 febbraio 2026)

Più urbano e contemporaneo, São Paulo ospita uno dei Carnevali più importanti del Brasile presso l’Anhembi Sambadrome, dove le principali scuole di samba affiliate alla lega ufficiale della città si sfidano per diverse sere. Profondamente radicato nella cultura afro-brasiliana, il Carnevale di São Paulo unisce ritmi potenti, estetiche audaci e un forte senso di comunità. Accanto agli spettacoli al Sambadrome, centinaia di blocos animano le strade della città, dando vita a un’atmosfera festosa che inizia ben prima della settimana di Carnevale.

Carnevale di Salvador de Bahia (12–17 febbraio 2026)

A differenza di Rio, definita dalle sfilate delle scuole di samba, il Carnevale di Salvador si svolge quasi interamente all’aperto ed è guidato dagli iconici trios elétricos, dove musica, danza e partecipazione sono al centro della scena. Profondamente inclusivo e celebrativo, è noto anche per il forte legame con la comunità LGBTQ+ durante i giorni di festa.

