Caro hotel a Milano, rincari del 92% per le Olimpiadi

Dormire in albergo a Milano in occasione delle Olimpiadi Invernali costa in media 299,4 euro per una camera doppia, il 92% in più rispetto alla media annuale. Lo rivela un’indagine di Albergatore Pro, specializzata in consulenza e formazione nel settore alberghiero.

Una notte in hotel a Milano durante un grande evento nel 2026 costa il 23,8% in più dello scorso anno: 192,6 euro in media per una camera doppia con colazione inclusa durante i momenti più caldi per il turismo meneghino, contro i 149,8 del 2025. Gli eventi che registrano l’aumento maggiore dei costi rispetto alla media annuale sono la Design Week, +107,4%, e la Bit, +91,2%.

Per il 2026 sono stimate oltre 5,6 milioni di presenze in città. Dopo le Olimpiadi, gli eventi per i quali sono attesi più visitatori sono l’Artigiano in Fiera, dal 5 al 13 dicembre, con oltre 1 milione di arrivi in città, e, sempre in Fiera a Rho, l’Eicma, con 700.000 persone previste.

A numero di arrivi, però, non sempre corrisponde un proporzionale aumento dei prezzi: al primo posto si posiziona il periodo dal 21 al 26 aprile, con Salone del Mobile e Fuorisalone, per i quali sono previsti “solo” 300mila arrivi, ma con tariffe a 322,7 euro per una doppia.

Seguono le Olimpiadi, che segnano un +92% sulla media annuale, e, a chiudere il podio, la Borsa Internazionale del Turismo: tra l’8 e il 10 febbraio vedrà arrivare a Milano oltre 80mila persone, e la tariffa media per notte sfiorare i 298 euro.

“Attualmente l’occupazione media acquisita per il periodo olimpico è al 75%, al quale si somma un 20-25% di acquisizione last minute e last second tipica del mercato milanese. In altre parole: si andrà in sold out”, dichiara Gian Marco Montanari, ad di Albergatore Pro.